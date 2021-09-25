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المقابل المادي يعثر انضمام «مكي» لغزل المحلة

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المقابل المادي يعثر انضمام «مكي» لغزل المحلة المقابل المادي يعثر انضمام «مكي» لغزل المحلة

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تعثرت مفاوضات مسئولو نادى غزل المحلة مع أحمد حسن مكى مهاجم المقاولون العرب السابق للانضمام لصفوف الفريق المحلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ضعف المقابل المادى الذي سيتقاضاه اللاعب خلال فترة لعبه في صفوف المحلة.

ويسعى مسؤولو فريق غزل المحلة، الذي تولى تدريبه محمد عودة، لإبرام المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة، بعد مشاورات جرت بين عودة واللجنة الفنية للتعاقدات بالنادي، التي تضم عمر عبدالله وخالد كرم والمدير الرياضي للنادي صابر عيد، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس على العباسي، ونجح مسؤولو النادى في التعاقد مع 9 لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية على رأسهم ثنائي الإنتاج الحربي محمد بازوكا، والسيد الشبراوي، وإبراهيما كونيه قادما من طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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