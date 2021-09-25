مصدر بلجنة الحكام: إستبعاد أمين عمر من باقي مباريات الكأس وجولتين من الدوري

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قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات في انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات لـ«المصري اليوم»: استقرت لجنة الحكام استقرت على استبعاد أمين عمر من باقي مباريات كأس مصر، وقد يمتد الإيقاف إلى الجولة الأولى أو الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد«.

وأضاف: «أمين عمر احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ولم تتواصل معه لجنة الحكام، خاصة وأن الخطأ واضح أمام الجميع.

ويننتظر بيراميدز الفائز من الأهلي وإنبي التي تقام مساء اليوم لمواجهته في ربع النهائي من البطولة.