«أمن الوادي الجديد» تنظم حملة للتبرع بالدم وسط إجراءات احترازية (صور)

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نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم، في إطار الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

شارك في الحملة رجال الشرطة من قوة مديرية أمن الوادي الجديد، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

مديرية أمن الوادي الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم