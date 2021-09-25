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محافظ الغربية يتفقد أعمال التجهيزات النهائية للمجزر النصف آلي بشبشير

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محافظ الغربية يتفقد أعمال التجهيزات النهائية للمجزر النصف آلي بشبشير محافظ الغربية يتفقد أعمال التجهيزات النهائية للمجزر النصف آلي بشبشير

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التجهيزات النهائية لمشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة مركز طنطا والذي وصلن نسبة الأعمال به إلى 99% حيث أوضح المحافظ أنه سيتم افتتاح المجزر خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر المقبل.

وأشار محافظ الغربية أن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة حيث يشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح «عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وعنبرين آخرين يعملان بشكل يدوي وتبلغ طاقتهم الاستيعابية»20 رأس ماشية / ساعة، 50 رأس أغنام / ساعة «لكل عنبر».

وأكد الدكتور رحمي خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين ذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، مشيراً إلى أن المجزر يهدف في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.

وأضاف المحافظ أن المجزر يحتوي على محطة معالجة سعة «100 م3 / يوم» ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإداري «معمل، خزينة أختام»، ومبنى الخدمات «غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء ,غرفة كهرباء»، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، خزان مياه إحتياطى بسعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكة والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

المصرى اليوم

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