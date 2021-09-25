أخبار عاجلة

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع اليد «الخميس»

Print
الزمالك يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع اليد «الخميس» يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع اليد «الخميس»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي ، على الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية لجميع فرق قطاع الناشئين بالنادي «الخميس».

وسيعتمد يسري، القوائم الخاصة بجميع فرق الناشئين خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اعتمادها من حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وقام رئيس جهاز اليد بالزمالك بتصعيد عدد كبير من اللاعبين المتميزين من فرق ب وج بالنادي إلى فرق «أ» صاحبة المستوى المتقدم بالنادي، بعدما قام بمتابعة جميع الفرق خلال الثلاثة أسابيع المنقضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى الزمالك

شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى الزمالك

أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية الزمالك تحت السن

أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية الزمالك تحت السن

نجم الزمالك السابق: علامة استفهام كبيرة حول مشاركة الشناوي مع المنتخب

نجم الزمالك السابق: علامة استفهام كبيرة حول مشاركة الشناوي مع المنتخب