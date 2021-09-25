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استقر حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، على الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية لجميع فرق قطاع الناشئين بالنادي «الخميس».

وسيعتمد يسري، القوائم الخاصة بجميع فرق الناشئين خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اعتمادها من حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وقام رئيس جهاز اليد بالزمالك بتصعيد عدد كبير من اللاعبين المتميزين من فرق ب وج بالنادي إلى فرق «أ» صاحبة المستوى المتقدم بالنادي، بعدما قام بمتابعة جميع الفرق خلال الثلاثة أسابيع المنقضية.