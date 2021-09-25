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أكدت وزارة الشباب والرياضة أن شروط الترشح لانتخابات الأندية تكلف للجميع ممن ينطبق عليهم الشروط خوض أي انتخابات في أنديتهم طالما لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي نهائي وبات يمنعهم من الترشح.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى كافة الاتحادات الرياضية أو الأندية وتعمل فقط على توفير الضمانات الكاملة التى تضمن النزاهة التامة والحيادية من أجل نجاح تلك المرحلة بشكل صحيح وإفراز العناصر الجيدة لقيادة الرياضة فى المرحلة المقبلة.

كما أوضح الوزير أن الوزارة لم تتدخل مع أى طرف فى أى شكل من الأشكال أو تفضيل شخص على آخر وهو أمر لم نعتد عليه ودورنا فقط توفير المناخ الجيد والنزاهة الكاملة فى العملية الانتخابية.

وفيما يخص ترشح المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك قال وزير الرياضة: من حق مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك ولا يوجد ما يمنع ترشحه.