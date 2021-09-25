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بعد مطالبة اليوتيوبرز بفتح ملفات ضريبية.. الفنانون الأكثر ربحا من «يوتيوب» بالأرقام

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بعد مطالبة اليوتيوبرز بفتح ملفات ضريبية.. الفنانون الأكثر ربحا من «يوتيوب» بالأرقام بعد مطالبة اليوتيوبرز بفتح ملفات ضريبية.. الفنانون الأكثر ربحا من «يوتيوب» بالأرقام

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منذ ساعات قليلة وجه «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» رسالة إلى الأفراد الذين يتربحون من صنع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي كالبلوجرز واليوتيوبرز، مفادها أنه عليهم التوجه لمأموريات الواقع فيها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة، وكذلك التسجيل بمأمورية ضريبة القيمة المضافة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وبحسب موقع «سوشيال بليد» المختص بتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو، وعمل قوائم تضم أعلى القنوات مشاهدة على «يوتيوب» بحسب كل بلد، قمنا برصد أكثر الفنانين ربحا من على موقع اليوتيوب، وفقًا لما أوضحه الموقع والذي يحتسب أعلى قيمة للأرباح قد يصلها كل حساب سنويا:

حصلت القناة الرسمية للفنان محمد رمضان على موقع اليوتيوب، على المركز الثاني ضمن قائمة أعلى 100 قناة يوتيوب مشاهدة في لهذا العام، حيث لدى «رمضان» أكثر من 13 مليون مشترك، وحققت فيديوهات القناة أكثر من 4 مليارات مشاهدة، ووفقًا للموقع فإن ربحه السنوي من القناة التي تم إنشاؤها عام 2014 قد يصل إلى حوالي 45 مليون جنيه مصري.

وجاء الفنان تامر حسني في المركز الحادي عشر ضمن قائمة 100 قناة يوتيوب أعلى مشاهدة في مصر، حيث يشترك في القناة فوق 7 مليون مشترك، ويصل عدد المشاهدات عبر القناة الخاصة به إلى أكثر من 2 مليار مشاهدة، ووصل ربحه السنوي من القناة التي تم إنشاؤها عام 2006 حوالي 22.5 مليون جنيه، مما وضعه في المركز الرابع بين الفنانين الأكثر ربحًا بمصر في ذلك الوقت.

وجاءت قناة الفنان رامز جلال الرسمية على اليوتيوب في المرتبة 21، وذلك بعدما وصل عدد المشتركين في القناة إلى 5 ملايين مشترك، ووصلت عدد المشاهدات إلى إلى حوالي مليار ونصف، ويصل إجمالى أرباحه السنوية من القناة لهذا العام حوالي 5 ملايين جنيه مصري.

أما الفنان فاحتل المركز الخامس والعشرين فيما يخص الأرباح، وتخطت قناته على موقع «يوتيوب» أكثر من 5 مليون مشترك، وتحقق فيديوهاته فوق المليار مشاهدة، وتصل أرباحه السنوية من وقت إنشاء القناة عام 2006، إلى 15 مليون جنيه مصري.

سجلت القناة الخاصة بالفنانة الشهر الماضي 40 ألف اشتراك جديد، ليصل عدد الاشتراكات الخاصة بالقناة إلى أكثر من 3 مليون ونصف مشترك، ووصل عدد المشاهدات إلى المليار مشاهدة بالتقريب، وفيما يخص الأرباح السنوية عبر القناة التي تم انشاؤها عام 2013 إلى 14 مليون ونصف جنيه مصري تقريبا.

حصلت القناة الخاصة بالفنان حسن شاكوش على المركز 51، ويصل إجمالي عدد المشتركين بالقناة أكثر من 3 مليون مشترك، وعدد مشاهدات تقترب من 2 مليار مشاهدة، وبالرغم من أن القناة تم إنشائها حديثا في 2020 لكنها استطاعت تحقق أرباحا سنوية وصلت إلى 30 مليون جنيه مصري رغم منعه من الغناء مؤخرا.

حققت قناة الفنان محمد حماقي المركز 73 في القائمة، وقد وصل عدد المشتركين بالقناة إلى 2 مليون ونصف مشترك، كما وصلت عدد المشاهدات إالى حوالي ميار مشاهدة، كما يصل قيمة الربح السنوي من القناة من وقت إنشائها في عام 2013 إلى حوالي 30 مليون جنيه مصري.

المصرى اليوم

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