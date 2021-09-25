أخبار عاجلة

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 1206 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى

Print
دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 1206 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 1206 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية سندبسط بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج لـ1206 شخصًا بالمجان من أهالى القرية.

أوضحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 42 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات الجراحه والقلب والرمد والعظام والباطنة.

شارك في القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر