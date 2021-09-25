دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 1206 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى

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نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية سندبسط بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج لـ1206 شخصًا بالمجان من أهالى القرية.

أوضحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 42 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات الجراحه والقلب والرمد والعظام والباطنة.

شارك في القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.