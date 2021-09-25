رئيس جامعة طنطا : انطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا للطلاب الجدد

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، انطلاق أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد من الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

وقال رئيس جامعة طنطا، أنه من المقرر أن يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مراكز التطعيم التي خصصتها الجامعة خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد لاستكمال الشروط المقررة لالتحاقهم بالكليات المختلفة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر يوميًا، وذلك بمقر إدارة الشؤون الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، حيث استقبل اتحاد طلاب جامعة طنطا وأعضاء الجوالة الطلاب للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم لمتابعة انتظام سير الكشف الطبى والتي استقبله خلالها الدكتور هشام فياض المشرف العام على الإدارة

الطبية، والدكتوره غاده جلال يونس مدير الإدارة الطبية، والدكتور هيثم الكومي مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لانتشار العدوى.

وأضاف الدكتور محمد حسين أنه تقرر تحديد الفترة من 19- 23 أكتوبر الجاري لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات، مؤكدا أن جميع الخطوات التي يتبعها الطلاب الجدد والجدول الزمني المحدد لجميع كليات الجامعة جرى نشرها على موقع الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة استلام استمارة توقيع الكشف الطبي من مقر الكلية المرشح لها الطالب قبل موعد بدء الكشف الطبي بوقت مناسب، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من كلياتهم إحضار صورة شخصية وأصل بطاقة الترشيح قبل التوجه لتوقيع الكشف الطبي.