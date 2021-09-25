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تجديد حبس المتهمين في واقعة «فرح الدقهلية» 45 يوما بعد وفاة فتاة وإصابة العشرات ()

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تجديد حبس المتهمين في واقعة «فرح الدقهلية» 45 يوما بعد وفاة فتاة وإصابة العشرات (فيديو) تجديد حبس المتهمين في واقعة «فرح الدقهلية» 45 يوما بعد وفاة فتاة وإصابة العشرات ()

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قرّرت محكمة جنح ميت غمر في محافظة الدقهلية، تجديد حبس ثلاثة من المتهمين في واقعة «فرح الدقهلية» والمعروفة بـ«فرح عبدة الشيطان» لمدة 45 يوما، لاتهامهم بالتسببت في وفاة طالبتين وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز في الرقص .

وترجع الواقعة إلى نهاية شهر يونيو، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال في فرح شقيقة أحدهم وقاموا بوضع استاندات عليها صور 3D تشبه صور عبدة الشيطان والتي تضم جماجم ودماء وصورا مرعبة وقاموا باستخدام أنابيب البوتاجاز وطفايات الحريق في الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه الحضور، ما تسبب في إصابة العشرات باختناق وإصابة فتاتين بكسر في الجمجمة نتيجة اصطدام الطفاية أثناء انفجارها برأسيهما وتوفيت إحدى الفتاتين عقب ذلك.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول «نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة، طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسی» 20 عاما، طالبة، مقيمتان بقرية «أتميدة» دائرة المركز، مصابتين بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ وما قرره كل من شهود الواقعة «إيمان على أحمد الباجوري» 20 عاما، ربة منزل، ووالد الأولى «وليد عوض أحمد محمد»41 سنة مدرس، ووالدة الثانية «عبير عمر عمر البسة» 46 عاما، مدرسة، مقيمون بذات القرية، بأنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام «السعيد عادل لبيب زلمة» 20 سنة نقاش، مقيم بذات القرية، باللهو بطفاية حريق ابتهاجًا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه واصطدمت بالمذكورتين، ما أدى إلى حدوث إصابتهما.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتم ضبط طفاية الحريق «وما زال قيد الحبس»، وبعد عدة أيام وردت إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصابة الثانية وما قررته النيابة العامة من (انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثمان المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها وموضعها وعما إذا كانت في مقتل من عدمه وكذا بیان تاریخ وكيفية وسبب حدوث الوفاة وعما إذا كانت ناجمة عن تلك الإصابات وتربطها علاقة سببية من عدمه، وعما إذا كان حدوث الواقعة موافقًا لما شهد به الشهود بالتحقيقات وبذات التوقيت والطريقة والأداة المستخدمة في ذلك من عدمه، وإعداد تقرير طبي شرعی مفصل بذلك، والتصريح بالدفن عقب ذلك)، وأجرى الطبيب الشرعي الكشف الظاهري على المتوفاة، وسلمت لذويها وتم الدفن عقب ذلك.

وقرّرت النيابة العامة ضبط وإحضار كل من «جمال محمد ميسرة»، 20 سنة مجند، و«أحمد أشرف مصطفى السنطاوى»، المقيم بقرية أتميدة والوارد اسمهما في التحقيقات، وحضر المتهم «جمال محمد ميسرة أبو يوسف» 20 عاما، مجند بالقوات المسلحة بإدارة التجنيد والتعبئة من وحدته العسكرية إلى سراي النيابة العامة رفقة مندوب الشرطة العسكرية، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وإخطار الشرطة العسكرية ووحدته وتم تسليمه لمندوب الشرطة العسكرية لإرساله لمصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة بول ودماء منه وفحصها لبيان عما إذا كان يتعاطى أية مواد مخدرة من عدمه، كما كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثانى «أحمد أشرف مصطفى حافظ السنطاوي»، وأمكن ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة تنسيقًا مع إدارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية.

وانهارت والدة الضحية عقب قرار تجديد الحبس مؤكدة أن ابنتها توفت منذ أول يوليو الماضى بسبب ما ارتكبه المتهمون من فرح واحتفال شاذ ومازالوا حتى الآن قيد التحقيق ولم يتم احالتهم للمحاكمة مطالبة بسرعة القصاص قائلة " بنتى ماتت وهم لسه عايشين وبيتهربوا من جريمتهم ".

المصرى اليوم

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