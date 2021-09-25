إصابة فتاة وشقيقها اصطدمت بهما سيارة في الشرقية

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شهدت أحدي قري مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ،حادث مروع بتصادم سيارة مُسرعة بفتاة وشقيقها كانا ينتظران مع آُخرين أمام صالون تجميل «كوافير» لحضور زفاف بالقرية، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية الشرقية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة مُسرعة بفتاة وشقيقها حال انتظارهما أمام أحد صالونات التجميل لحضور حفل زفاف بأحدي القري التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وبالفحص، تبين أن السيارة كان يقودها سمكري سيارات، وأثناء سيره اختلت عجلة القيادة بيده ليصطدم بالفتاة وشقيقها الطفل، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما وتلقي الرعاية الطبيةالعاجلة، وتم ضبط السائق المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.