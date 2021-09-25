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طفل كفيف يُعبّر عن مشاعره الوطنية في عفوي

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المقطع اشتمل على نشيد حمل كلمات صادقة مؤثرة

طفل كفيف يُعبّر عن مشاعره الوطنية في فيديو عفوي

أبى الطفل معاذ إبراهيم الجهني، الذي يعاني من إعاقة بصرية؛ إلا أن يشارك الوطن فرحته في ذكرى اليوم الوطني ٩١، بتصوير مقطع وبأدوات بسيطة من منزله، وينشد من خلاله بكلمات تلقائية وعفوية ويرسله لمدرسته؛ خاصة أن تعليم المرحلة الابتدائية عن بُعد خلال هذه الفترة.


وغردت المدرسة الابتدائية بتبوك من حسابها في تويتر، كشكر منها للطالب الجهني، وهو أحد طلابها ضمن برنامج العوق البصري في مدارس الدمج للتربية الخاصة.


وقد بدأ الطالب الجهني بذكر أهم ميزات هذا الوطن، بوجود قبلة الإسلام، ثم اختتم مقطع الفيديو بعبارة مؤثرة فقال: "أنا كفيف لا أرى يا وطني؛ ولكنني أراك يا وطني.. ولكني أراك يا وطني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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