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"جواد منافي" لاعب "برسبوليس": خط دفاع "الهلال" هو النقطة الأضعف

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"جواد منافي" لاعب "برسبوليس": خط دفاع "الهلال" هو النقطة الأضعف "جواد منافي" لاعب "برسبوليس": خط دفاع "الهلال" هو النقطة الأضعف
طالب باستغلاله في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أبدى جواد منافي لاعب فريق برسبوليس الإيراني السابق ثقته في الفوز على الهلال في مباراة الفريق القادمة.

ويلتقي الهلال مع برسبوليس الإيراني في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا فيما ستجمع المباراة الأخرى النصر مع الوحدة .

وقال منافي في تصريحات نقلتها الصحف هناك: "خط دفاع الهلال هو الحلقة الأضعف وعلى الفريق استغلال نقطة الضعف هذه" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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