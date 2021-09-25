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مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يحتفي باليوم الوطني 91

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وسط إجراءات احترازية ومشاعر وطنية

مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يحتفي باليوم الوطني 91

توشحت أروقة مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، والمراكز التابعة له، باللوحات الوطنية، احتفاءً باليوم الوطني الحادي والتسعين، لذكرى توحيد المملكة العربية .

نظّمت الاحتفال إدارة التواصل الداخلي، داخل المجمع الطبي، والذي جسد فيه التلاحم الوطني والثقافي؛ حيث وزعت فيه الأعلام والشعارات الوطنية والكمامات الوقائية.

كما عبّرت إدارة ومنسوبو المجمع الطبي عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية؛ مهنئين المليك وولي عهده الأمين والشعب الكريم بهذه المناسبة الخالدة.

فيما شارك في الاحتفال كل الإدارات والأقسام الطبية في الصفوف الأمامية ومركز طب الأسنان التخصصي والمراكز الصحية التابعة للمجمع الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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