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تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الاوكراني أكد من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس في مختلف المجالات، مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وقد أشاد السيد الرئيس بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكداً سيادته التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصةً الصناعات الغذائية وصوامع القمح، والموانئ، والطاقة، والسياحة، فضلاً عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى دفع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.