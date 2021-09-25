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اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:52 صباحاً
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:44 صباحاً
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:44 صباحاً
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
لافروف يبحث المبادرة الروسية لأمن منطقة الخليج مع مجلس التعاون الخليجي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 25 سبتمبر 2021 03:27 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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