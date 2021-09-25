رئيس «النواب» والوكيلين .. تعرف على المناصب التي لن يعاد انتخابها في دور الانعقاد الجديد

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دعا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مجلس النواب للانعقاد السبت المقبل 2 اكتوبر، ومع بدء دور انعقاد جديد تحتفظ بعض تشكيلات المجلس بهيكلها ولا يتم تغيرها بينما تجرى الانتخابات على اللجان النوعية .

و حددت اللائحة الداخلية الهيئات التي يجرى عليها انتاخبات وتلك التي تحتفظ بتشكيلها ،حيث يحتفظ مكتب مجلس النواب بتشكيله، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، بمناصبها حتى نهاية الفصل التشريعي الثاني

.و نصت المادة 12 من اللائحة الداحلية للمجلس والتي تنص على ان «ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. بينما تجرى الانتخابات في بداية كل دور الانعقاد على هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة نوعية، بحيث يتم اختيار الرئيس والوكيلين وأمينا للسر في كل لجنة.

وتنص المادة 38 من اللائحة عل ان «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

فيما تنص المادة 39 على ان «يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة