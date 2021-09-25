نائب رئيس «البرلمان العربي»: المرصد العربي لحقوق الإنسان آلية جديدة لمواجهة تسييس الملف

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قال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى في كلمته اليوم السبت امام المؤتمر الاول لامناء البرلمانات العربية والمنعقد باحد فنادق القاهرة، إن هذا البرنامج التمكيني والتشاوري الهام يستهدف العناصر الفاعلة والمؤثرة بل ودينمو العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية وهم الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين.

وأضاف: «لقد جاءت إستراتيجية العمل الجديدة والتي تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية، إدراكاً لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، واستشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي، واستجابة لنداءات شعبنا وتطلعات قادتنا لجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الخلافات ووأد الصراعات وتحقيق التضامن العربي المنشود، ورغبة منا في تقديم الرؤى والاستراتيجيات وخطط العمل الذي باتت ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية. ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية».

وتابع: «لقد حقق البرلمان العربي نقلة نوعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ولقد تمكنا في البرلمان العربي على بلورة آلية عمل جديدة، تتناسب مع التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يمكننا لأن يكون لنا دور فاعل في خدمة مصالح الشعب العربي، وظهيراً في الدفاع عن قضاياه الإستراتيجية، وفي هذا السياق، تم إطلاق عدداً من المبادرات غير المسبوقة للارتقاء بدور البرلمان العربي، وكانت البداية بإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية» .

و قال «عابد» إنه في إطار التعامل الاستباقي مع قضايا حقوق الإنسان، جاء إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية جديدة، لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة المحاولات المغرضة لتسييس هذا الملف من بعض الجهات، واتخاذه كذريعة للتدخل في شئوننا الداخلية. كما أطلق البرلمان العربي ملتقى الحوار العربي، ليكون الأول من نوعه على المستوى البرلمانى، وبمثابة بوتقة، تنصهر فيها النقاشات والآراء والخبرات، للخروج بحلول غير تقليدية في التعامل مع المشكلات التي تواجه أمتنا العربية، في إطار عربي خالص، بعيداً عن التدخلات خارجية.

واشار النائب علاء عابد، أنه في إطار حرص البرلمان العربى على التعامل الإيجابي والمؤسسي في مجال مكافحة الإرهاب، تم إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وأتشرف برئاستها، وهي تعد أكبر لجنة مشتركة في تاريخ البرلمان العربي نظرا لأهميتها ودورها المنشود، وبالفعل بدأت اللجنة في وضع خطة عمل وإستراتيجية للتحرك وبناء العلاقات المؤسسية مع الشركاء على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهذا ما انعكس في الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في التطبيق الخاص بالبرلمانيين والمتعلق بمكافحة الإرهاب وتعريب كافة الوثائق الدولية التي تعين البرلمانيين في أعمالهم، كما قام البرلمان العربي بالتنسيق مع كل من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الإفريقي ونتج عن هذا التعاون إصدار نداء الساحل من القمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب، ولدينا خطة تحرك وشراكات هامة نسعي لإنجازها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي والذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.