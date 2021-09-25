إصابة سائق وطالب في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي في المنيا

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أصيب سائق وطالب في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام مركز سمالوط بالمنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 2932 ص ر ل نصف نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» مدخل البستان، نتيجة اختلال عجلة القيادة في سائقها .

تسبب الحادث في إصابة كلا من محمد فاروق عارف، 45 سنه، سائق، وسامح محمد عارف، 11 سنة، طالب، مقيمان بالأقصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي، والتحفظ على السيارة بمعرفة الرائد عمرو شادي، رئيس الكول الأمني .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف ..