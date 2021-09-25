محمد محسن وهبة مجدي يرزقان بطفلهما الثاني «موسى»

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أعلن المطرب محمد محسن، عن استقباله لمولوده الثاني من زوجته الفنانة هبة مجدي، مشيراً أنه أطلق على الطفل أسم «موسى».

وكتب«محسن»، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلاً :«الحمد لله رب العالمين.. أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً».

ثم كتب اية قرآنية «وألقيت عليك محبة مني.. ولتصنع على عيني ... موسى محمد محسن 20 سبتمبر».

وكان المطرب محمد محسن، احيا حفلاً غنائيا أمس الجمعة على مسرح سيد درويش في الأسكندرية، أما الفنانة هبة مجدي كان آخر أعمالها مسلسل «موسى»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، مع الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، والفنانة عبير صبري.