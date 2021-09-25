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الشعباني يطلب 3 صفقات جديدة لتدعيم المصري البورسعيدي

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الشعباني يطلب 3 صفقات جديدة لتدعيم المصري البورسعيدي الشعباني يطلب 3 صفقات جديدة لتدعيم المصري البورسعيدي

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طلب التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز.

وأبدى الشعباني، تحفظه على النقص العددي في 3 مراكز داخل صفوف المصري، وهي قلب الدفاع ورأس الحربة والجناح الهجومي، وطلب تدعيم هذه المراكز بأقصى سرعة.

وطلب الشعباني، التعاقد مع مهاجم سوبر يملك الخبرات والقدرات التهديفية العالية، ورشح عدة أسماء للانضمام لصفوف الفريق.

كما طلب ضم مدافع أجنبي مميز لقيادة الخط الخلفي، مع ضرورة ضم جناح هجومي جديد يجيد أداء الأدوار خلف رأس الحربة.

وتعاقد المصري مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بضم ثلاثي الدفاع إسلام جمال وإسلام المزين وأحمد علاء، بجانب ثنائي الوسط إلياس الجلاصي وأسامة الجزار، وثلاثي الهجوم أحمد الشيخ الجناح الأيمن وعمرو مرعي والفلسطيني محمد بلح.

المصرى اليوم

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