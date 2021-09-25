55 مركزا لتلقي لقاح كورونا وفرق متنقلة منعا للزحام في القليوبية

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أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية أماكن الفرق المتنقلة بالإدارات الصحية بمحافظة القليوبية اليوم «السبت» لتلقي لقاح كورونا ونشر تلك الاماكن بالاسماء على صفحة مديرية الصحة الرسمية «فيس بوك» تيسيراً على المواطنين وسرعة تلقي اللقاح ومنعا للزحام في المراكز مما يؤثر على تأدية الخدمة لكافة المواطنين وقال انه تم تحديد 55 مركزا في كافة مدن وبعض قرى المحافظة يستطيع المواطن التوجه اليها للتسجيل والحصول على اللقاح

وتفقد وكيل وزارة الصحة عددا من مراكز تطعيم اللقاح بوحدة شبلنجة وميت راضي وسندنهور وورورة ونادي السلام لذوي الإحتياجات الخاصة وتم التأكد على تواجد الفريق الطبي بأماكن تقديم الخدمة وانتظام سير العمل واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اثناء العمل ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الجرعة الأولي والثانية بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني بأن عدد مراكز تطعيم اللقاح بكافة انحاء المحافظه حتي الآن وصل إلى ٥٥ مركز تطعيم للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمسافرين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب

مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

‏‎مشيرا إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والفرق المتحركة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة ٩ص وحتي ٩م، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.