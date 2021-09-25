★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمدينة نجع حمادي، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم ٧٠ شخصية من الأطباء وطواقم التمريض من جيش مصر الأبيض، والمثقفين والأدباء ورموز العمل الخيري والتطوعي الذين تصدوا لجائحة كورونا، وقيادات المجتمع الحمادي وأسر الشهداء والمتفوقين من قيادات العمل الخيري، ولجان المصالحات، وأصحاب التوكيلات التجارية، وعمال النظافة بحضور اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا ، اللواء خالد الشاذلي، رئيس لجنة المصالحات مساعد الأمين العام والمهندس صلاح سليم أمين الحزب بدائرة المركز ..

تكريم الجيش الأبيض لمواجهة كورونا

وصرح المهندس صلاح سليم، أمين حزب حماة الوطن بنجع حمادي أن إحتفالية اليوم بمثابة تكريم لكل السادة الأطباء وطواقم التمريض والشباب المتطوعين الذين كان لهم السبق في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وكان لهم دور فاعل في الحفاظ على المجتمع وسلامة المواطنين ..

تكريم الجيش الأبيض لمواجهة كورونا

وأوضح اللواء خالد الشاذلي، رئيس لجنة المصالحات مساعد الأمين العام أن الحزب يثمن الدور الرائد الذي تقوم به قيادات المنظومة الصحية والقيادات الشابة ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة التنفيذية لمواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، لاسيما جائحة فيروس كورونا المستجد التي برهنت بشكل قاطع على وحدة صف المجتمع والتحامه مع القيادة السياسية الرشيدة للخروج من الأزمة الصحية الراهنة ..

وأكد اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا أن أمانة الحزب بنجع حمادي كرمت ٧٠ شخصية متنوعة من فئات المجتمع، والتي شملت تكريم الأطباء ومعاونيهم وطواقم التمريض والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والمجموعات الشبابية من المتطوعين بجانب القيادات التعليمية والمثقفين والأدباء والشعراء والنقابيين واصحاب التوكيلات التجارية وعمال النظافة، إضافة إلى رموز المجتمع الحمادي من الإعلاميين والسياسيين والقيادات الدينية وعلماء الأوقاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والسيدات الرائدات في العمل الخدمي والتطوعي.

وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا أن احتفالية التكريم تأتي في إطار تنفيذ رؤية حزب حماة الوطن لتكريم رموز العمل الخيري والتطوعي ضمن خطة الحزب المقرر تنفيذها في الأشهر المقبلة .. وأشار الأمين العام إلى تبني حزب حماة الوطن لخطة تنموية شاملة تسعى لخلق تنمية مستدامة تخدم أهالي المجتمع القنائي، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والمبادرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتي سوف يعلن عنها في الأيام المقبلة ..

وخلال فعاليات الحفل، وقف الحضور دقيقة حداد على روح فقيد الأمة العربية والإسلامية المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق، كما بعثت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة قنا ببرقية عزاء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة نعيا وعزاء في فقيد الوطن الراحل ..

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الفريق جلال الهريدي مؤسس وزعيم حزب حماة الوطن والفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن.