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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي المساعيد في مدينة العريش

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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي المساعيد في مدينة العريش وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي المساعيد في مدينة العريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، في بيان السبت، تم تغطية حي المساعيد بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

وأضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

وأشار الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم المهندس محمود فايز، المهندسة الهام عايش، والفني محمد شحاته، والعامل محمد إسماعيل، والسائق نافذ عبده مسلم.

المصرى اليوم

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