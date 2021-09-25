أنصار الرئيس التونسي يضرمون النار في الدستور ويؤيدون قراراته

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أضرم عددا من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، النار في دستور 2014، الذي كتبه الإخوان، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رافعين شعارات مؤيدة للقرارات التي أقرها الرئيس في 25 من يوليو الماضي.

ونقلت «سبوتنيك» أن المشاركين في الوقفة طالبوا بتعديل الدستور الذي اعتبروه انتهى، فيما أقدم عدد منهم على تمزيق نسخ من الدستور التونسي وحرقها.

ويشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تواجدا أمنيا مكثفا حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرا أمرا رئاسيا يتعلق بضبط التدابير الاستثنائية، التي كان قد قررها في الـ25 من يوليو الماضي.