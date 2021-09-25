تحصين المخالطين لطلبة الابتدائية شرط لعودتهم الحضورية

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قالت وزارة التعليم إن عودة طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ستكون مشروط بتحصين أفراد العائلة المخالطين لهم سواء الأبوين أو الطلاب فوق 12 عاما إن وجد. وتأتي هذه الإجراءات وفقا للإرشادات التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية" ضمن بروتوكولات العودة إلى المدارس.

وسبق أن أكدت الوزارة أن العودة الحضورة للصفوف الابتدائية ستكون بوصول المناعة المجتمعية إلى 70 % أو بحلول تاريخ 30 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أنه ستوجد لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية صحيًّا، بما يضمن صحة الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات.

ولفتت إلى أن هذه اللجان ستتابع الوضع الصحي للمدارس، حيث سيتم تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قِبل وزارة الصحة.

كما ستضع هذه اللجان إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها؛ مشيرة إلى استبعاد أي أنشطة، سواء كانت صفية أو غير صفية، لا تحقق التباعد الجسدي وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة، بما يضمن التباعد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أنه سيتم تخصيص مسؤول في كل مدرسة، لمراقبة الطلاب في الممرات، وعند تواجدهم خارج الفصول الدراسية مع تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلاب والطالبات وبعد خروجهم يوميًّا.

وتحدثت عن أنه في حال الإصابة أو الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا داخل الفصل أو المدرسة، سيتم انتقالها بشكل كامل للتعليم عن بُعد.