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"محافظ المخواة" يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91 بقرية ذي عين التراثية

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أطلق مبادرة زراعة ٣٠ شتلة من السدر البلدي.. ودشن ١٠٠٠ بالونة في سماء القرية

رعى محافظ محافظة المخواة، نايف محمد الهزاني، احتفالات اليوم الوطني المجيد، التي أقيمت بقرية ذي عين التراثية.

وأطلق "الهزاني" فعالية مسيرة الخيالة التي جابت طرقات القرية، ترافقهم الفرقة الشعبية التي كانت تؤدي ألوان العرضة والرقصات الشعبية، وتوقف عند ركن الضيافة الذي أعدته الأحوال المدنية بالمخواة؛ فيما ألقى شعراء العرضة الشعبية عددًا من القصائد التي تغنت بالوطن وقادته الأوفياء.

وأطلق "الهزاني" مبادرة زراعة ٣٠ شتلة من السدر البلدي، التي يقوم عليها مركز النشاط الاجتماعي بمليل، التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة، بالتعاون مع فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وبلدية المخواة، والتي جاءت ضمن مبادرة الخضراء.

ودشن محافظ المخواة فعالية إطلاق ١٠٠٠ بالونة في سماء القرية، وشارك في فعالية اللوحة الفنية المبتكرة التي أنتج من خلالها الفنانون أعمالًا تشكيلية باستخدام أوراق الموز، كما افتتح المعرض الفني بهذه المناسبة.

وتجول في أرجاء معرض "حاضرها وماضيها هي لنا دار" والمقام بالغرفة التجارية، والذي حوى أركانًا تراثية اشتملت على الأزياء والحلي والعطورات والأدوات المختلفة، وأركان لعارضات مهتمات بالتنسيق للهدايا والورود وكوش الأعراس، ومعرض الأسر المنتجة والبازارات المصاحبة.

ورعى محافظ المخواة الحفل الخطابي الذي أقيم احتفالًا باليوم الوطني 91؛ حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة رفع فيها التهاني للقيادة الرشيدة، واستحضر الإنجازات الوطنية، كما ثمّن تفاعل مختلف الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الحفل؛ فيما ألقى الشاعر حسن عبدالله العمري، قصيدة شعريةً، وشاهد الجميع برومو "موطن الأمجاد" ثم استمتع الجميع بأوبريت "دارنا بالعز وهاجة".

وكرّم محافظ المخواة ابنة شهيد الوطن، لورين علي القرني، واللجان المنظمة والعاملة والفِرَق المتطوعة، التي ساهمت في إنجاح احتفالات الوطن في يوم عرسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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