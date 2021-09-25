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ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وتمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية وبحوزته 6،8 طن أرز أبيض معبأ داخل شكائر مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

كما تم ضبط المدير المسؤول عن قسم الإنتاج بمصنع لإنتاج الغازات البترولية وآخرين بمحافظة الغربية، وبحوزتهم إسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص في أوزان الإسطوانات بمقدار 981 جرام في الإسطوانة الواحدة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتجميعهم 198،482 طن مواد بترولية غاز صب قاموا بتجميعها للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 1،032,200 جنيهاً.

وفى القليوبية تم ضبط 4 طن منظفات صناعية معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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