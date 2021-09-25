أخبار عاجلة

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت -
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد -
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي -
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بواقعة «السجود للكلب» لـ9 أكتوبر

Print
تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بواقعة «السجود للكلب» لـ9 أكتوبر تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بواقعة «السجود للكلب» لـ9 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة طبيبين وموظف، في واقعة «السجود للكلب»، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين «طبيبين وموظف» بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، وقال إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه: «أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية».

وأكد المجني عليه في التحقيقات: «أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر»، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: «كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر

تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

حالة الطقس اليوم .. بارد ليلا وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021

حالة الطقس اليوم .. بارد ليلا وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021