بتعاملات 1.8 مليون ريال سعودي.. القبض على صراف بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، موظف بشركة صرافة بالدقهلية، لممارسته الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صراف بشركة صرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون و800 ألف ريال سعوي، و50 ألف درهم إماراتي.