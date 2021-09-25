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محمد بن زايد ناعيًا المشير محمد حسين طنطاوي : مواقفه الوطنية حافظت على استقرار

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محمد بن زايد ناعيًا المشير محمد حسين طنطاوي : مواقفه الوطنية حافظت على استقرار مصر محمد بن زايد ناعيًا المشير محمد حسين طنطاوي : مواقفه الوطنية حافظت على استقرار

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أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، عن تعازيه بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال محمد بن زايد: «رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق».

وأضاف: «مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة».

وتابع: «سيذكر التاريخ دور وزير الدفاع المحوري في ضمان استقرار مصر ومؤسساتها».

المصرى اليوم

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