كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم النساء الحوامل والأطفال الصغار باللقاحات المضادة لكورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبدأ بتطعيم النساء الحوامل والأطفال الصغار باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الشهر المقبل.

وكشفت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على تحقيق هدفها المتمثل في مناعة القطيع بحلول شهر نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الكورية «يونهاب».

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية يوم 26 فبرايرالماضي، لكن كان يتم منح الأولوية في اللقاحات لبعض المجموعات المعرضة للفيروسات، وكذلك العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

ومن المقرر أن يتلقى أولئك الذين تم استبعادهم من برنامج التطعيم، بما في ذلك النساء الحوامل والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، الجرعات الأولى في الربع الرابع من العام الحالي.

وبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 37.13 مليون شخص، وهو ما يمثل 72.3 % من السكان، في حين أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وصلوا إلى 22.58 مليون، أي ما يمثل 44%.