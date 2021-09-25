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شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

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شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

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قرر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .

ويأتي القرار في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري حوالي ٩٦ ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم .

و يقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون الى الايفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة وذلك تحت إشراف شيخ الازهر.

وتصرف هذه المعونات بشكل شهري من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري للأسر والأفراد التي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة لذلك .

المصرى اليوم

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