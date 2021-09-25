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شاهد من قمم "القهر".. سعوديون يرسمون لوحة ساحرة للوطن بزيهم الشعبي

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شاهد من قمم "القهر".. سعوديون يرسمون لوحة ساحرة للوطن بزيهم الشعبي شاهد من قمم "القهر".. سعوديون يرسمون لوحة ساحرة للوطن بزيهم الشعبي
رافعين "عَلَم المملكة" مرفرفًا بين الجبال مجددين الولاء والطاعة لولاة الأمر

شاهد من قمم

‬ ‏‎رسم رجال الريث بجنوب ، لوحة وطنية بهيجة، وهم يقدمون لونًا شعبيًّا، متزينين بلباسهم الشعبي، وحاملين العلَم السعودي؛ مازجين فرحة يوم الوطن ٩١ بموروثهم الشعبي الأصيل.

ووثق مصور من أعالي جبال القهر بمحافظة الريث، فرحة أهالي الريث باليوم الوطني، التي اختار أهلها تجسيد فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية بتقديمهم لوحة شعبية من فنونهم ولباسهم وتراثهم الأصيل، رافعين العلم السعودي مرفرفًا من قمم جبالهم، ومجددين الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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