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وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان لأول مرة بعد الحرب : تصميم على استئناف السلام

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وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان لأول مرة بعد الحرب : تصميم على استئناف السلام وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان لأول مرة بعد الحرب : تصميم على استئناف السلام

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التقى وزيرا خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، بنظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة مع الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في ناجورنو كاراباخ .

وقالت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان اجتمعا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وذكر إيغور خوفاييف ()، وستيفان فيسكونتي (فرنسا)، وأندرو شوفر (الولايات المتحدة) في بيان مشترك، أن لقاء الوزيرين تم على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورحب الرؤساء المشاركون بعقد الاجتماع الأول لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان منذ نوفمبر 2020، واعتبروه دليلا على تصميم البلدين على استئناف عملية السلام من خلال الحوار المباشر الذي يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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