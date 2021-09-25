جهاز مدينة الشروق يُشارك في حملة لضبط معدات النقل المخالفة بعدة مناطق

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع كميات مضاعفة من المخلفات التى تم ضبطها أثناء الإلقاء، وذلك لتحقيق الردع مع توجيه أعمال الرفع إلى مدخل محطة المعالجة بدايةً من الطريق الغربي حتى الأوسطي، وذلك بكمية 3 آلاف م3 بهدف المساهمة فى الأعمال الذاتية التى يقوم بها الجهاز لتوسعة وتمهيد طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة.

كما طالب رئيس الجهاز، قائدى معدِّات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة والالتزام بالضوابط المنظمة للتشغيل، مؤكداً أنه لن يتم التهاون معهم في تطبيق إجراءات القانون، حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.