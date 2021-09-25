الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا

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أنتهى الشوط الأول بين ماشنستر يونايتد وأستون فيلا بالتعادل السلبي في إطار الجولة الـ 6 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تعويض الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع الماضي، بعدما خسر اليونايتد على ملعبه أمام وست هام (1-0)، بينما خسر أستون فيلا أمام تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

دي خيا- ماجواير- بوجبا- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- فاران- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي.

كما أعلن دين سميث، مدرب أستون فيلا، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

مارتينيز- كونسا- مينجز- هاوس- كاش- ماكجين- لويز- رامسي- تارجيت- إنجز- واتكينز.