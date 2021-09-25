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تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

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الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

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تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً لا صحة لوجود أي نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعي بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً للموجة الرابعة من ، حيث تم تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، إلى جانب زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات، مع تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة «105» لاستقبال كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات، كما يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس.

شائعة نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة (25354150/02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

المصرى اليوم

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