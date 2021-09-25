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أشرف صبحي : الوزارة وافقت على تعديلات العملية الانتخابية بعد توصيات اللجنة العليا

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أشرف صبحي : الوزارة وافقت على تعديلات العملية الانتخابية بعد توصيات اللجنة العليا أشرف صبحي : الوزارة وافقت على تعديلات العملية الانتخابية بعد توصيات اللجنة العليا

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي أن الوزارة استجابت لتوصيات اللجنة العليا بإجراء تعديلات على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن أداء دورها في إدارة العملية الانتخابية والإشراف على كافة مراحلها بالشكل الذى يضمن حياديتها ونزاهتها.

وأكد أنه في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية كان الهدف هو دقة وسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات وفي سبيل ذلك فإن اللجنة في حالة انعقاد دائم للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها في أقرب مدة زمنية ممكنة.

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