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ضبط نصاب استولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

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ضبط نصاب استولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية ضبط نصاب استولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم تسفير ذويهم للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من موظف، مقيم بمحافظة الغربية، و5 أشخاص آخرين، بقيام مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفير ذويهم إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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