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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين تشيلسي والسيتي

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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين تشيلسي والسيتي الشوط الأول.. تعادل سلبي بين تشيلسي والسيتي

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انتهى الشوط الأول من مباراة قمة الأسبوع الـ6 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين تشيلسي ومانشستر سيتي، والتي تقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل «البلوز».

ويتصدر تشيلسي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ويتساوى في الرصيد وفارق الأهداف مع ليفربول، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالى:

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: سيلفا، روديجر، كريستينسن

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو، أزبيليكويتا

خط الهجوم: لوكاكو، زياش، هافيرتز

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر- دياز- أكي- كانسيلو

خط الوسط: دي بروين- فرناندينيو- فودين

خط الهجوم: خيسوس- توريس- جريليش

تشيلسي يدخل المباراة وعينه على تكريس العقدة لنادي مانشستر سيتي، خاصة أن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصرى اليوم

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