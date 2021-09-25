أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت -
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد -
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي -
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا -
"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل

Print
العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل
جدّدت التأكيد على دعم القضية الفلسطينية

العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم "السبت"، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان؛ للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت الحكومة أن "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريًّا وقانونيًّا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط.

وجدّدت الحكومة التأكيد على موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه بدولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منظمة إغاثة تتهم السلطات الليبية باعتقال 500 مهاجر.. والحكومة: مجرمون وتجار خمور ومخدرات

منظمة إغاثة تتهم السلطات الليبية باعتقال 500 مهاجر.. والحكومة: مجرمون وتجار خمور ومخدرات

مع بدء دور الانعقاد الثانى لـ«النواب».. تعرف على الحالات التي تجيب فيها الحكومة على أسئلة النواب كتابة

مع بدء دور الانعقاد الثانى لـ«النواب».. تعرف على الحالات التي تجيب فيها الحكومة على أسئلة النواب كتابة

البرلمان العربي يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن

البرلمان العربي يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن

فوضى الوقود فى بريطانيا.. الحكومة تستنجد بالجيش والأجانب

فوضى الوقود فى بريطانيا.. الحكومة تستنجد بالجيش والأجانب