أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت -
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد -
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي -
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا -
"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش

Print
مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش
حذّر من أنها تتسبب في إهدار كبير وتمثل خطرًا على السلامة المرورية

مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش

أكد المختص في قطاع السيارات أحمد الحربي، أن بيع السيارات التالفة يعتبر من الغش التجاري؛ موضحًا أن السيارة التالفة تكون بعد حادث مروري أو كارثة طبيعية.

وأضاف لـبرنامج "120" على قناة "": السيارة تصنف تالفة بسبب ارتفاع تكلفة إصلاحها على شركة التأمين، أو أصبحت غير قابلة للإصلاح، وهي خطر على السلامة المرورية.

وأردف: شركات التأمين تقوم بجمع هذه السيارات وتبيعها، ولكن بعد أن يتم إصلاحها بطرق سيئة، وهو ما يمثل كارثة وإهدارًا، والكثير من الحوادث المرورية المميتة والإصابات تقع بسبب هذا السلوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"