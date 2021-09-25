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الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من الدوري والمسماة بـ"هي لنا دار"

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الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من الدوري والمسماة بـ

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم السبت، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار"، على النحو التالي:

الفتح- الحزم

حكم ساحة: محمد الحربي

مساعد أول: بدر الشمراني

مساعد ثاني: عادل شراحيلي

حكم رابع: عبدالصمد بكري

حكم : فيصل البلوي

مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.

الرائد- الفيصلي

حكم ساحة: عبدالله الحربي

مساعد أول: فهد العمري

مساعد ثاني: محمد العرمطي

حكم رابع: محمد القرني

حكم فيديو: محمد السماعيل

مساعد حكم فيديو: هشام الرفاعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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