أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت -
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد -
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي -
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا -
"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

خلاف بين الفصائل في غزة والسلطة في رام الله بشأن الانتخابات البلدية الفلسطينية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
موسكو تحذر.. صفقة واشنطن ولندن وكانبيرا تهدد منع انتشار الأسلحة النووية

موسكو تحذر.. صفقة واشنطن ولندن وكانبيرا تهدد منع انتشار الأسلحة النووية

تدريبات للجيش الإيراني شمال غرب البلاد

تدريبات للجيش الإيراني شمال غرب البلاد

كيم جونغ أون يلقي خطابا أمام جلسة برلمان كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يلقي خطابا أمام جلسة برلمان كوريا الشمالية

غزة.. الحكواتي يعود ليقدم القصص المحلية

غزة.. الحكواتي يعود ليقدم القصص المحلية