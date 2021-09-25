محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،، حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور الأستاذ سيد طايع رئيس مجلس إدارة نادى السلام البحري، وأعضاء مجلس الإدارة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأشاد «محافظ بورسعيد» بالطلاب المتفوقين بالنادي دراسيا ورياضيا، والذين حصلو على مراكز متقدمة خلال المسابقات بالنادي، مؤكدا أن تلك المسابقات والأنشطة الرياضية تعمل على غرس روح الانتماء لدي النشء خاصة في هذه المرحلة العمرية.

وأشار «المحافظ» أن نادي السلام البحري يعد من أعرق وأقدم الأندية بمحافظة بورسعيد، والذى ساهم في تنشئة أجيال حققت إنجازات رياضية مختلفة، مؤكدا على أهمية بالتوسع في إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية، والتى تليق بنادي السلام الذي يعد من الأندية العريقة ذات التاريخ.