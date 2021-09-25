انطلاق بطولة الجامعات الأولي للبنتابول بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي

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افتتح الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بطولة الوفاء للبنتابول للجامعات تحية لروح المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق

والجدير بالذكر ان بطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية البنتابول و التى تنظمها جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد المصرى الكره الخماسيه على ملاعبها وتحت الأضواء الكاشفة و تستمر من ٢٤حتى ٢٦ سبتمبر الحالى ويشارك بها ٩ جامعات مصرية

وتأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس

و إشراف عام الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد المصري للجامعات، ومحمد حسين رئيس الاتحاد المصري للكرة الخماسية، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة.

بدأت فعاليات البطولة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي و أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بداية انطلاق فعالياتها مساء اليوم و على ملاعب جامعة قناة السويس وتحت اضوائها الكاشفة والتى تضم فى فعاليتها ٩ جامعات مصرية يشاركون بالبطولة وهى جامعة قناة السويس و عين شمس و المنصورة و المنوفية و بنى سويف و بورسعيد و داريه بالمنيا الجديدة و سيناء و الجلالة حيث شهدت بداية الفعاليات مباراة استعراضية لفتيات جامعة قناة السويس فى الكرة الخماسية عقبها سهرة كروية لفعاليات و منافسات اليوم الأول من البطولة.

قام بتنظيم البطوله الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عبدالله عامر مدير رعاية الشباب و عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.