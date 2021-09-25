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وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن»

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وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن» وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن»

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك من أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق، في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من .

اطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق المشاركة في الحملة، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، وكذلك التأكد من انتظام سير العمل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرقية الرياضي، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، مؤكدا على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن محافظة الشرقية تشهد انتشار ١١ أتوبيس بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الباص الرئيسي المتواجد بمدينة الزقازيق والذي يقوم اليوم بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، ويجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم التحرك لميدان الزراعة، ثم شارع فاروق، ثم يختتم فعاليات الحملة من ميدان القومية بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة «التابلت» لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد على الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأشار وكيل الوزارة بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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