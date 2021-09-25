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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى دعم أفغانستان :سيقع نصف السكان تحت خط الفقر

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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى دعم أفغانستان :سيقع نصف السكان تحت خط الفقر رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى دعم أفغانستان :سيقع نصف السكان تحت خط الفقر

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي إلى دعم حكومة أفغانستان الحالية، لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

وأضاف خان، في كلمته خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب على المجتمع الدولي بأسره، التفكير في كيفية المضي قدما في مساعدة أفغانستان.

وتابع: إذا أهملنا الوضع هناك الآن، فسيقع نصف السكان الأفغان وفقا لتوقعات الأمم المتحدة في وضع حرج، وبحلول العام المقبل سيكون ما يقرب من 90 ٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر. وستنتظرنا أزمة إنسانية ضخمة هناك. وسيكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على جيران أفغانستان، بل على العالم بأسره.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن الوقت بالغ الأهمية في هذه الحالة، لأن أفغانستان تمر بمرحلة حرجة.

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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