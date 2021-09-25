«المستشفيات التعليمية» تطلق حملة «عنيك جوا عنينا» لحماية حديثي الولادة من «فقدان البصر»

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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد العلمية التابعة لوزارة الصحة، عن إطلاق حملتين لرعاية المرضى داخل المستشفيات والمعاهد التابعة لها، الحملة الأولى تخص مرضى السكري وتهدف عدم حدوث مضاعفات لهؤلاء المرضى قد تؤدي للبتر، والثانية تخص للأطفال حديثي الولادة وتحول دون وصولهم لمرحلة فقدان البصر، وتم الإعلان عنهما خلال فعاليات المؤتمر العلمى للهيئة، والمنعقد على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة مديري المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة وأبرزها، معهد السكر، الكلى، الرمد، ومعهد القلب.

وقال الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحملة الأولى تم إطلاقها تحت عنوان «لا للبتر» بجميع مستشفيات الهيئة، وتهدف لمنع مضاعفات لمرضى السكري وضمان عدم الوصول لمرحلة البتر للقدم السكري، وذلك من خلال الكشف المبكر في المراكز المتخصصة لمرضى السكر والتي يتابع فيها المريض كافة اجراءات الكشف المبكر، وهما معهد السكر بالقاهرة ومستشفى الأحرار بالشرقية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحملية الثانية تحت عنوان «عنيك جوا عنينا» والتي تستهدف الأطفال حديثي الولادة وناقصي النمو الذين قد يحدث لهم مشاكل في الشبكية ونتيجة عدم التشخيص المبكر، وهؤلاء قد يتعرضون لانفصال تام في الشبكية وبالتالي يعاني الطفل من فقدان البصر طيلة حياته، مشيرا أن الحملة تقدم الخدمة بالمجان في جميع المستشفيات التابعة للهيئة وهدفها إجراء مسح لكل الأطفال للتشخيص المبكر للمصابين، وبالتالي حمايتهم من الدخول في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى فقدان البصر.

وأشار فوزي، أن الحملة تقدم جميع الخدمات للمرضى بمختلف المستشفيات التابعة لها بالمجان من خلال العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وبجودة عالية لضمان الوصول لأكبر عدد من المرضى، مشيرا أن التدخل المبكر لرعاية مريض السكر يجنبه الدخول في المضاعفات بشكل كبير ويحسن من جودة الحياة، وهذا ما نسعى اليه .

وتابع: الهيئة لديها إمكانات هائلة سواء من حيث عدد المستشفيات والوحدات الطبية، أو من حيث توافر الأجهزة والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى، حيث يوجد لدينا 1800 من الأطباء وجارى تعيين 1200 طبيب، ليصل إجمالى الأطباء العلميين بالهيئة إلى 3000 طبيب .

وأضاف فوزي، أن الهيئة تقدم ما يقرب من 25 ٪ من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، حيث تم تقديم 2 مليون خدمة طبية، و250 ألف عملية جراحية في الاقسام الداخليه اليها، خلال عام 2020، كما يوجد لدينا مراكز متخصصة مثل معهد القلب ومعهد الكلى ومعهد السكر، مشيرا أن معهد الكلى يعد الثاني على مستوى الجمهورية، من حيث استقبال الحالات والتعامل معها .